Yeni Zelanda'daki cami katliamına Türkiye'den ilk tepki

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıda, biri kadın 4 kişi yakalandı. Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakalandığını, ölü ve yaralıların bulunduğu açıkladı.

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Kalın, "Yeni Zelanda #Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." ifadelerini kullandı.