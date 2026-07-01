Yeniden Refah Partisi üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3'üncü partisi oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan siyasi partilerin güncel üye sayılarına göre Yeniden Refah Partisi (YRP), 703 bin 85 üyeye ulaşarak Türkiye’nin en fazla üyeye sahip üçüncü siyasi partisi olma konumunu korudu.

SON YEREL SEÇİMDE 3'ÜNCÜ PARTİ KONUMUNDAYDI

Geçtiğimiz yıl açıklanan verilere göre üye sayısını 53 bin 12 artıran Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğindeki YRP, son iki seçimde elde ettiği sonuçlarla siyasi dengelerde etkili bir aktör olma iddiasını sürdürüyor.

Parti, 31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçimlerde aldığı yüzde 7 oy oranıyla üçüncü sırada yer almış ve çok sayıda belediyeyi kazanmıştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 1 Temmuz 2026 tarihli verilerinin partinin büyümesini resmi olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Gül, açıklamasında Yeniden Refah Partisi’nin bugün itibarıyla 703 bin üyeye ulaştığını ve Türkiye’nin en büyük üçüncü siyasi partisi konumunu daha da sağlamlaştırdığını ifade etti.

Son seçimlerde elde edilen yüzde 7’lik oy oranıyla üye artışının paralel şekilde devam ettiğini vurgulayan Gül, partinin yıllara yayılan büyüme grafiğine dikkat çekti.

YRP SON İKİ YILDA 443 BİN YENİ ÜYE KAZANDI

Açıklamada paylaşılan resmi verilere göre partinin üye sayıları şöyle sıralandı:

-1 Temmuz 2023: 260 bin

-1 Ocak 2024: 365 bin

-31 Mart 2024: 510 bin

-1 Ocak 2025: 622 bin

-1 Ocak 2026: 652 bin 900

-1 Temmuz 2026: 703 bin

Bu tabloya göre partinin son 6 ayda yaklaşık 50 bin yeni üyeye ulaştığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen iki yıllık süreçte yaklaşık 193 bin, son üç yılda ise toplam 443 bin yeni üyenin parti saflarına katıldığı ifade edildi.

81 İL VE 973 İLÇEDE AKTİF TEŞKİLAT ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Parti yönetimi, bu büyümenin arkasında teşkilatların yoğun saha çalışmaları olduğunu belirtti. Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçede faaliyet gösteren teşkilatların, ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sahada kurulan üye stantları, esnaf ziyaretleri, Anadolu buluşmaları, mahalle çalışmaları, ev sohbetleri ve köy ziyaretleriyle vatandaşlarla birebir temas kurulduğu belirtilirken, partinin yalnızca seçim dönemlerinde değil ekonomik sıkıntıların yaşandığı süreçlerde de halkın yanında yer almasının bu artışta etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son iki yılda Yeniden Refah Partisi’nin büyümeyi sürdürdüğü belirtilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sergilenen “doğruya doğru, yanlışa yanlış” anlayışındaki muhalefet çizgisinin toplumda karşılık bulduğu ifade edildi.

HEDEF 1 MİLYON ÜYE

Açıklamanın sonunda partiye gösterilen ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür edilerek, 703 bin üyeye ulaşan teşkilat yapısının büyümeye devam ettiği ve kısa süre içinde 1 milyon üyeye ulaşma hedefinin bulunduğu belirtildi.