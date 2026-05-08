Yenilenen Opel Astra Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Yenilenen Opel Astra, GS donanım seviyesiyle Türkiye pazarındaki yerini aldı.

Yeni Astra’nın ön yüzünde markanın yenilikçi kimliğini temsil eden aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Slim LED farlar dikkat çekiyor.

Dinamik tampon tasarımı, siyah detaylar ve 17 inç alaşımlı jantlar aracın sportif karakterini ön plana çıkarıyor.

İç mekanda Pure Panel Pro 10 inç dijital gösterge ve multimedya ekranı ile kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sağlanıyor.

AGR onaylı 10 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ambiyans aydınlatması sürüş konforunu en üst seviyeye taşıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Türkiye’de ilk etapta satışa sunulan 130 beygir gücündeki 1.5 litrelik dizel motor, 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş durumda.

Araç, 100 kilometrede ortalama 4,9 ile 5,1 litre arasında değişen düşük yakıt tüketimiyle yüksek verimlilik vadediyor.

Adaptif hız sabitleyici, aktif acil frenleme ve şerit koruma özellikli takip sistemi gibi donanımlar, güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Ayrıca 180 derece geri görüş kamerası ve gelişmiş trafik işareti tespit sistemi gibi teknolojiler de var.

Yenilenen Opel Astra, 2 milyon 290 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Kurumsal müşterilere özel 500 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 3,49 faiz oranlı finansman desteği de seçenekler arasında sunuluyor.