'Yenilin' talimatı veren Şırnak Petrolspor başkanına soruşturma

Türk futbolunda tartışma yaratan bir karşılaşma, amatör ligde yaşanan sıra dışı gelişmelerle gündeme oturdu.

Şırnak Petrolspor’un farklı üstünlüğüyle devam eden maçın son bölümünde yaşananlar, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MAÇTA DİKKAT ÇEKEN GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmanın 70. dakikasına 4-1 önde giren Şırnak Petrolspor, son bölümde kalesinde art arda goller gördü. Rakip Kurtalanspor, son 20 dakikada bulduğu 4 golle skoru 5-4’e getirerek maçı kazandı.

“MAÇI KAYBEDİN” TALİMATI İDDİASI

İddialara göre, Şırnak Petrolspor cephesinden takıma maçın kaybedilmesi yönünde talimat verildi. Bu iddia, maçın seyrindeki ani değişimle birlikte kamuoyunda tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Karşılaşmaya ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, usulsüzlük iddialarını daha da güçlendirdi. Görüntülerdeki detaylar, maçın sonucuna etki edildiği yönündeki tartışmaları artırdı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya atılan iddialar ve yayılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklamada, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve gerekli hukuki sürecin işletileceğini ifade etti. Soruşturmanın sonucunun, amatör liglerdeki denetim ve disiplin mekanizmaları açısından da belirleyici olması bekleniyor.

FUTBOL KAMUOYU TEPKİLİ

Yaşanan gelişmeler, spor kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Fair-play ruhuna aykırı olduğu öne sürülen iddiaların aydınlatılması için gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi.