Yenipazar'da rahvan at coşkusu: Yarışlar nefes kesti

Aydın’ın Yenipazar ilçesi, geleneksel rahvan at yarışlarının heyecanına bir kez daha ev sahipliği yaptı. Ata sporu kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, birbirinden iddialı atlar ve biniciler pistte kıyasıya mücadele etti. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

11. GELENEKSEL YARIŞLARDA YOĞUN KATILIM

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Geleneksel Yenipazar Rahvan At Yarışı, çok sayıda at sahibi ve jokeyin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlar boyunca sporcular, en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük bir mücadele sergiledi.

Vatandaşlar ise yarış alanını doldurarak heyecana ortak oldu. Tribünlerde oluşan coşku, yarışların atmosferine ayrı bir renk kattı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE YAŞANDI

Gün boyunca süren yarışlarda atlar, rahvan stilinin kendine özgü ritmiyle pistte hız ve dayanıklılıklarını sergiledi. Yarışlar sırasında zaman zaman büyük çekişmeler yaşanırken, izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Dereceye girmek için kıyasıya rekabet eden sporcular, yarış sonunda büyük alkış aldı.

ÖDÜLLER PROTOKOLDEN

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödülleri, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan tarafından verildi.

Törende konuşan Başkan Ercan, rahvan at yarışlarının Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“ATA SPORU YAŞATILIYOR”

Başkan Ercan, rahvan at yarışlarının sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirtti. Bu geleneğin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Ercan, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye olarak ata sporuna destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Ercan, federasyon ve bölgedeki atçılarla iş birliğinin süreceğini kaydetti.

GELENEK GELECEĞE TAŞINIYOR

Yenipazar’da düzenlenen rahvan at yarışları, hem sporcular hem de izleyiciler için kültürel bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Organizasyon, ata sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.