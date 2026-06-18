Yer altından değerli kaynak çıktı: Hem elektrik hem batarya metali üretiliyor

İngiliz endüstri tarihinin kalbi olarak bilinen Cornwall, yer altı zenginliklerini yeniden keşfediyor.

Bir zamanlar bakır ve kalay ocaklarıyla geçimini sağlayan bölge, bugün "United Downs" projesiyle dünyanın en güncel enerji tartışmalarının merkezine yerleşti.

United Downs sahasında hayata geçirilen sistem, klasik madencilik algısını kökten değiştiriyor.

Yer altındaki suyu kullanıyorlar

Yerin tam 5 kilometre altına inen dev sondajlar, orada hapsolmuş sıcak jeotermal suyu yüzeye taşıyor. Bu suyun sahip olduğu yüksek ısı, türbinleri döndürerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Projenin en büyük avantajı ise sürekliliği. Güneşin batmasıyla duran paneller veya rüzgârın kesilmesiyle yavaşlayan türbinlerin aksine jeotermal enerji, 7/24 kesintisiz ve düzenli bir güç kaynağı sunuyor.

Bu da onu şebeke için son derece güvenilir bir seçenek haline getiriyor.

Hem elektrik hem lityum üretiyorlar

Enerji üretmek için kullanılan aynı jeotermal sudan, kritik bir ham madde olan lityum da ayrıştırılıyor. Elektrikli araç bataryaları ve büyük enerji depolama sistemleri için altın değerinde olan bu metal, yerli kaynaklardan sıfır karbon iziyle üretiliyor.

Newcastle Üniversitesi ve sektörün yakından takip ettiği ThinkGeoEnergy verilerine göre; 2026 başında şebekeye ilk elektriğini veren United Downs, İngiltere’nin operasyonel durumdaki ilk derin jeotermal santrali olma unvanını taşıyor.

Cornwall’ın eski sanayi hafızası, yeni nesil yeşil teknolojiyle yeniden harmanlanıyor.

Bölge, yerin altından ne çıkardığını değil, o kaynağı nasıl kullandığını dünyaya göstererek klasik maden coğrafyalarının gelecekte nasıl birer temiz enerji üssüne dönüşebileceğini kanıtlıyor.