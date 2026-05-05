Yeraltı'nda Ceylan'ın meşhur halası bakın kim çıktı

NOW TV'de yayınlanan ve sezonda adından söz ettiren Yeraltı dizisi, "Bozo", "Ceylan", "Haydar Ali", "Sultan", "Paşa", "Melek" gibi karakterleri barındırıyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan başta olmak üzere kadrosuyla dikkat çeken dizi, ilgi görüyor.

Son bölümlerde Ceylan'nın kaçamak cevaplarla bahsettiği halası, ortaya çıkıyor.

İŞTE CEYLAN'IN HALASI

Yayınlanan yeni fragmanda, Ceylan çalan telefonu "efendim hala" diye açıyor.

Ceylan'n kurduğu bir yalan beklenmedik bir yerden çatırdamaya başlıyor.

Şüphelenen Melek’in Ceylan’ın telefonunda fark ettiği detay, yalnızca saklanan bir gerçeği değil, çok daha büyük bir sırrı açığa çıkarma potansiyeli taşıyor.

Telefonun ucundaki isim ise istihbarattan Aslı...