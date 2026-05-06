Yeraltı'nın Bozkurt'u Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başı aldığı ücret

Son dönemin popüler yapımlarından Yeraltı dizisinde “Bozkurt” karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nun bölüm başı aldığı ücret sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre ünlü oyuncunun diziden kazandığı rakam milyon liraları bulurken, aylık geliri de dikkat çekti.

Kaygılaroğlu’nun, yapımdan bölüm başına yaklaşık 1,5 milyon TL kazandığı öne sürüldü. İddiaların kısa sürede yayılmasıyla birlikte oyuncunun aylık geliri de sosyal medyada olay oldu.

DİZİDEN 6 MİLYON TL

Ayda ortalama dört bölüm yayınlanan diziden hareketle hesaplanan rakamlara göre, oyuncunun aylık kazancının yaklaşık 6 milyon TL.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın da kadrosunda yer aldığı dizi, özellikle aksiyon ve suç temalı sahneleriyle dikkat çekiyor.