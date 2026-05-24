Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar liralık yatırım başvurusu

"2 BİN 699 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR"

TR82 Bölgesi'nin program kapsamında en yüksek bütçeli yatırım başvurusu alan 3. bölge olduğu aktarılan açıklamada, "KUZKA yatırım destek ofisleri danışmanlığında TR82 Bölgesi'nde uygulanan program kapsamında 47 proje başvurusu alındı. 29 milyar 514 milyon liralık yatırım yapılması öngörülen projelerle 2 bin 699 kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.