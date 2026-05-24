Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 29,5 milyar liralık yatırım başvurusu
KUZKA'nın destek ofisleri harekete geçti. TR82 Bölgesi'nde hayata geçirilecek 47 projeyle 2 bin 699 kişilik istihdam sağlanacak. 29,5 milyarlık dev yatırımın bölgeye büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan açıklamada, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un 29 milyar 514 milyon liralık yatırım başvurusu aldığı belirtildi.
Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan TR82 Bölgesi'nin, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda en yüksek yatırım başvurusu alan 3. bölge olduğu bildirildi.
"2 BİN 699 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR"
TR82 Bölgesi'nin program kapsamında en yüksek bütçeli yatırım başvurusu alan 3. bölge olduğu aktarılan açıklamada, "KUZKA yatırım destek ofisleri danışmanlığında TR82 Bölgesi'nde uygulanan program kapsamında 47 proje başvurusu alındı. 29 milyar 514 milyon liralık yatırım yapılması öngörülen projelerle 2 bin 699 kişilik istihdam oluşturulması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)