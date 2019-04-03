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Yerel seçim sonuçları Yunan basının manşetinde

Türkiye'deki yerel seçimleri takip eden Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir, Ankara ve İstanbul'u kaybettiğini belirterek "Ayasofya'nın intikamı" manşetleri attı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 16:36..
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Yerel seçim sonuçları Yunan basının manşetinde

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine odaklanmışken Yunanistan'ın gündemi ise Ayasofya oldu.

Ayasofya'nın yapılan çalışmalar sonucunda ücretsiz olabileceğini söylen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adını müze değil Ayasofya Cami olarak koyarız" ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçim sonuçları Yunan basının manşetinde

"AYASOFYA'NIN İNTİKAMI"

Bu açıklamalar ise Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Öyle ki yerel seçimlerden de kendilerine malzeme çıkardılar.

İstanbul'un henüz belirlenmeyen İBB başkanını CHP'den olduğunu belirten Yunan basını, "Türkler Ayasofya'nın intikamını aldı" şeklinde manşetler attı.

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