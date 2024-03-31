31 Mart 2024 Türkiye genelinde il genel meclislerinde sonuçlar Türkiye genelinde son verilere göre AK Parti 37 ilin il genel meclisini kazanırken, CHP bu alanda 30 ilde önde yarışı bitirdi.

ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerinden sonra oy sayımı sürüyor.

Türkiye genelinde sandıkların 61,68'i açıldı.

Son verilere göre il yönetimini kazanan partilerin yanında il genel meclislerindeki durum da önem arz ediyor.

Son verilere göre Türkiye genelinde CHP 36 ilde belediye başkanlığını kazanıyor. AK Parti ise 24 ildeki adayları ipi göğüsledi.

Buna karşın il genel meclislerinde ise farklı bir durum söz konusu.

AK Parti 37 ilde il genel meclisini kazandı

Son verilere göre AK Parti 6.731.929 oyla 37 ilin meclisini kazandı. CHP ise 6.254.078 oyla bu alanda 30 ilde kaldı.

Bu verilere göre belediye başkanlığını CHP'nin aldığı bazı illerde de AK Parti il meclislerini elinde tuttu.

CHP'nin kazandığı illerde AK Parti meclisleri aldı

CHP'nin başkanlığı aldığı, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Bolu, Kastamonu, Sinop, Yozgat, Giresun, Ardahan gibi illerde AK Parti, il genel meclislerini kazandı.

Türkiye geneli partilerin başkanlık ve il meclisinde son durumları

Son verilere göre diğer partilerin surumu ise şu şakilde

206.806 sandığın 138.241'i açıldı.

DEM Parti belediye başkanlığı seçiminde 1.785.309 oyla 10 ilde kazandı. İl genel meclisinde ise 1.621.124 oyla 12 ilde mecliste önde.

MHP, belediye başkanlığı seçiminde 1.348.929 oyla 8 ili kazandı, meclis seçiminde ise 1.552.443 oyla 2 il meclisini kazandı.

Yeniden Refah Partisi, Türkiye genelinde 1.759.224 oyla 2 ilde yarışı önde götürürken herhangi bir ilde mecliste varlık gösteremedi.

İyi Parti ise belediye başkanlığında 1.094.763 oy ile 1 ilde seçimi önde götürürken, Türkiye genelinde il meclislerinde başarı gösteremedi.