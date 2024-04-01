31 Mart sonrası Türkiye'nin en genç belediye başkanları 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sonuçlar netleşirken, en genç belediye başkanları da belli oldu

AA & Ensonhaber

Kesin olmayan sonuçlara göre birçok genç aday belediye başkanı oldu.

Bu isimler arasında Utku Caner Çankaya, Eren Ali Bingöl, Tamer Mandalinci, Özkan Çetinkaya ve Hüseyin Can Güner yer alıyor.

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya 36 yaşında,

CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl 31 yaşında,

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci 30,

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya 33 yaşında,

CHP Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner 31 yaşında.

Hüseyin Can Güner kimdir

1993 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Avukatlık yapan Güner, 2012 yılında CHP'ye kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü. 2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu. İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.

Eren Ali Bingöl kimdir

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılından beri Tuzla’da yaşamını sürdürüyor. Lise eğitimini Ortadoğu Koleji'nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşta başladığı tiyatro ve kamp kulüpleri sayesinde sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağladı. Aile şirketindeki çalışmaları ile öğrencilik hayatını aynı anda sürdürdü. Hukuk fakültesi eğitimi ve mesleki birikimiyle kentsel dönüşüme bakış açısını pekiştirdi.

18 yaşında CHP'ye katıldı ve gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi görevlerde aktif rol aldı. Çözüm odaklı bakış açısı Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde hızla yükseldi ve 2019 yılında İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçildi. İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli sorunlar üzerine çalışmalar yaptı.

Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile etkili çözümler üreterek Tuzla’nın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu. Eren Ali Bingöl, 2021 yılında beri Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile evlendi.

Tamer Mandalinci kimdir

1994'te Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde dünyaya gelen Tamer Mandalinci, ilk, orta ve lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum’da tamamladı. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimine başlayan Mandalinci, 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile yaklaşık 3,5 ay ABD’nin Texas eyaletinin New Braunfels şehrinde çalışma ve yabancı dil öğrenimini geliştirme imkanı buldu. 2018'de Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Mandalinci, serbest mimarlık yaptı.

Siyasi hayatına 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayı olarak başlayan Mandalinci, Bodrum Belediye Meclisine en genç üye olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Mandalinci evlidir.

Özkan Çetinkaya kimdir

Özkan Çetinkaya, 1988'de Karabük'te doğdu. Önceki dönem AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı yapan Çetinkaya, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Esnaf olan Çetinkaya, evli ve iyi derecede İngilizce biliyor.

Utku Caner Çankaya kimdir

1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerinden sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra İş Sağlığı ve Güvenliği (tezsiz) ve İşletme (Tezli) Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016-2018 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı (Marmara bölge sorumlusu), 2018-2021 yılları arasında CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevlerini yürütmüştür. 36. Dönem CHP Kurultay Delegesidir. Gençlik Kolları Görevinin yanında parti adına Türkiye'nin bir çok ilinde aktif saha çalışmalarında bulunmuştur.

2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı oldu. 16. Dönem olağan Gençlik Kolları Kurultayında tekrardan MYK Üyeliğine seçilmiştir. Halen görevine Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.Aynı zamanda birçok Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek odalarında aktif bir şekilde görev almaktadır.