35 yılın ardından CHP ilk kez birinci parti oldu Türkiye genelinde yüzde 35,22'si açılan sandıklara göre CHP 35 yılın ardından 1. parti konumuna geldi.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kaldı...

17,00'de biten oy verme işlemlerinin hemen ardından başlayan oy sayım işlemelerinden veriler gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda şu ana kadar sandıkların yüzde 35,22'si açıldı.

Son verilere göre 35 yıl sonra 1. parti oldu

Son verilere göre CHP yüzde 38.93 oy aldı.

Bu verilere göre CHP 1989'dan bu yana ilk kez 1. parti konumuna geçti.

Tam 35 yılın ardınan Türkiye genelinde CHP seçimleri su ana kadar önde götürüyor.

Türkiye geneli son durum

CHP'nin oyuna karşın

AK Parti: %37.38

DEM Parti: %5.61

Yeniden Refah Partisi: %4.70

MHP: % : 3,26

İyi Parti: % 3,13 oy oranlarına ulaştı.

Büyükşehirlerde son durum

Bunun yanında CHP, gelen son verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir gibi 3 büyükşehrin yanında Adana, Antalya ve Bursa'da da yarışı önde götürüyor.