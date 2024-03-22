Abdulkadir Uraloğlu: Asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz Memleketi Trabzon'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güzel işler yaptıklarını, insanları kandırmak için günü kurtarma amaçlı işlere bulaşmadıklarını söyledi.

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DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’daki seçim çalışmaları kapsamında Tonya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Uraloğlu, burada ‘Halk Buluşması’ programlarına katıldı.

İskenderli Mahallesi’nde pazaryerini de gezip, belediye başkan adaylarına destek isteyen Uraloğlu, ziyaret ettiği bir kıraathanede konuştu.

"Güzel işler yaptık"

AK Parti kadroları olarak kamu kaynaklarını doğru değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin neresine ne lazımsa onları yapmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatı o. ‘Nereye, ne lazımsa onu yapacaksınız’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan bize istikamet veriyor, biz de yapmaya devam ediyoruz.

"Depreme rağmen hizmetler durmadı"

Ülkemizin neresine giderseniz gidin; gerek bakanlık olarak gerek de AK Parti hükümeti olarak neler yaptığımızı görebilirsiniz. 2018’de çok net bir ekonomik sıkıntı yaşadık biliyorsunuz, sonra yetmedi pandemi yaşadık, yetmedi asrın depremini yaşadık ama ona rağmen hizmetlerimiz durmadı.

"Asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmadık"

Güzel işler yaptık ve asla günü kurtarmaya yönelik, sizi kandırmaya yönelik işler yapmıyoruz. Yaptığımız zaman tüm ekibimizle beraber, özenle çalıştık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz.

Çünkü bizim harcadığımız sizin ödediğiniz vergilerdir. Kamu kaynaklarıdır, onları doğru yerlere kullanmamız gerekir. Biz de tam bunu yapmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)