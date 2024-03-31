Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yerel seçim mesajı

AA & Ensonhaber

Türkiye sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği günlerden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum"

Türkiye'de seçimlerin yönetim ve gözetiminin yargı denetimi altında yapıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

En şeffaf şekilde gerçekleştirilen seçimlerimiz dünyaya örnek. Seçimlerde görev yapan yargı teşkilatımıza, seçim kurulu başkan ve seçim kurulunda görevli olan müdür ve memurlarımıza kolaylıklar diliyorum. Sandık kurulunda görev yapan, sandık kurulu üyelerine, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, müşahitlerine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Onların yönetiminde, gözetiminde ülkemizde seçimlerin bugüne kadar olduğu gibi şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Doğusu batısı, kuzeyi güneyiyle 81 vilayetimiz, tüm ilçe, belde, mahalle ve köyleriyle bu cennet vatanımız, yerel seçimleri de başarılı bir şekilde atlatacak ve Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde kırgınlıkların olmadığı bir seçim sürecini, ülkemiz, milletimiz için diliyorum.