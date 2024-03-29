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Yerel seçim öncesi Adem Metan, YouTube kanalında birbirinden önemli konuklar ağırladı.

Peki Sonra programının son konuğu ise AK Parti'nin genç ve dinamik başkanlarından biri olarak dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı ve Adayı Abdullah Özdemir oldu.

Özdemir, sandık beklentisini, sahadaki durumu, gelecek hayallerini anlattı.

Bağcılar'da beklenti yüzde 67

Metan'ın sandıktan beklentisini sorduğu Özdemir, iddialı bir açıklamada bulundu.

Özdemir, "Anketlerde 2019 seçimlerinin sonuçlarına göre 5-10 puan üzerinde gidip geliyoruz. Sonuç tahminim yüzde 62 ile 67 arası kazanırız." dedi.

"Son zamanlarda duyduğum en iyi espri"

Metan'ın, CHP adayının 'Bağcılar'ı alıyoruz' tweet'ini hatırlatması üzerine Özdemir, şu espriyi yaptı:

"Kültür ve sanatın merkezi haline getirmeyi hayal ediyorum"

Gelecek hayali sorulan Özdemir, şöyle konuştu:

Birinci hayalim Bağcılar'ı kültür ve sanatın merkezi haline getirmeyi hayal ediyorum. Kentsel dönüşüm adına da biraz dirençli bir kent oluşturalım ama biraz da kimliği olan bir kent oluşturalım.



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