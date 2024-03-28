Adem Metan takip etti: Murat Kurum'un kampanyasında 24 saat Kampanyasının 24 saatini takip eden Adem Metan'a konuşan Murat Kurum, İstanbul seçimini kazanınca ilk yapacağı şeyin şükretmek olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

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Yerel seçime 3 gün kaldı.

İstanbul'da heyecan yüksek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kampanyasına devam ediyor.

Adem Metan, gece gündüz durmadan İstanbullularla bir araya gelen Kurum'un kampanyasında 24 saatlik dilimi takip etti.

Kurum ile birlikte İstanbul'un çeşitli yerlerindeki programlara katılan Metan, yolda geçen sürede ise sorularını yöneltti.

"Kazanınca şükredeceğim"

İki program arası araç içi sohbet formatındaki röportajda Metan, Kurum'a seçimi kazanınca ilk ne yapacağını sordu.

Murat Kurum, ilk işinin şükretmek olacağını söyledi.

Kurum, "Şükredeceğim ilk önce. Böyle bir kutlu şehre şehremini olmak benim için çok kıymetli. Rabbime şükredeceğim bana böyle bir görevi nasip ettiği için." dedi.

"Çocuklar babalarına hasret büyüdü"

Kurum'un ev halini ve aile yaşamını da yakından takip eden Metan, Kurum'un eşi Şengül Kurum'a ev ortamını sordu.

Çocukların Murat Kurum'a hasret büyüdüğünü söyleyen Şengül Kurum, "Geçen bir soru sormuş birisi 'Annenizin yemeğini mi seviyorsunuz, eşinizin yemeğini mi?' diye. Benim yemeğimi çok yemedi eşim. Çünkü bizimle aynı masada çok oturmadı. Ya geç gelirdi biz yemeği bitirmiş olurduk. Açsa da menemen yapardım ona ya da makarna.. Yani basit şeyler. Birlikte vakit geçirip ,düzenli bir hayatımız olmadı. Çocuklar da hep böyle hasret büyüdü." dedi.

"Babamla gurur duyuyorum"

Kurum'un kızı Zeynep Kurum ise babasıyla gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu: