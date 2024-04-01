Afyonkarahisar'da seçimi kazanan CHP'li Burcu Köksal andımızı okuttu Seçim kampanyasında, başarılı olması durumunda belediye kapılarını DEM Partililere kapatacağını söyleyen CHP'li Burcu Köksal'ın seçimi kazanınca ilk icraatı andımızı okutmak oldu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim kapsamında sandıktan çıkan sonucun resmileşmesi bekleniyor.

Kampanya sürecine vaatleriyle damga vuran isimlerden biri olan CHP'li Burcu Köksal da resmi açıklamayı bekleyen adaylardan biri.

DEM-CHP krizi çıkaran Burcu Köksal'ın kutlaması

Kampanya sürecinde seçimi kazanması durumunda belediyenin kapılarını DEM Partililere kapatacağını ve diğer tüm partilere ardına kadar açacağını söylediği konuşması, Köksal'ı gündeme taşımıştı.

Köksal, bu açıklaması ile CHP ve DEM arasında krize neden olsa da sandıktan yüzde 50,73 oyla ile birinci çıktı.

Destekçilerine andımızı okuttu

Köksal, resmi olmayan sonuçları gece geç saatlerde destekçileriyle kutladı.

Köksal kutlamada, konuşmasının ardından destekçilerine andımızı okuttu. Köksal'ın okuduğu andımızı alandakilerin tekrar ettiği anlar kameralara yansıdı.