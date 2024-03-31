AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ, oyunu Bayraklı'da kullandı Hamza Dağ oyunu Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda kullandı. Dağ polemikten uzak saygılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini söylerken, kaybedenin olmayacağı huzurlu bir seçim geçirilmesi temennisinde bulundu.

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ensonhaber.com

Türkiye genelinde yerel seçim heyecanı var.

Bu süreçte adaylar da sandık başında.

AK Parti İzmir Adayı Hamza Dağ da oyunu kullandı.

Eşi ve kızıyla birlikte kullandı

Dağ, oyunu Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda eşi ve kızıyla birlikte kullandı.

Dağ'ın pozitif tavırları dikkat çekerken hem sandık görevlileri hem de basın mensuplarıyla sohbet etti.

Esprisi salonu güldürdü

Oy kullanmadan hemen önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dağ, kızının ilk oyunu kullandığını söyledi.

Espri yapmayı da ihmal etmeyen Dağ, "Herhalde oyunu bana vermiştir." dedi.

"Çok güzel bir kampanya oldu"

Dağ'ın bu esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.

"Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik İzmir'de heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, yapıcı bir kampanya dönemi geçirdik.

"İnşallah huzurlu bir seçim günü geçiririz"

Ben ilk gün söz vermiştim, sadece projeleri konuşacağız demiştim. 70 günü bu şekilde geçirdik. İnşallah huzurlu bir seçim günü geçiririz. Ben inanıyorum ki kimse kaybetmeyecek. 5 gibi il başkanlığına geçeceğim."

"İzmir’in girmediğimiz sokağı kalmadı"

Dağ, daha sonra okul bahçesinde geniş bir basın açıklaması yaptı.

Hamza Dağ şöyle konuştu:

70 gün önce bir söz vermiştik. Sadece projeleri konuşacağız dedik. Buna harfiyen uyarak seçim gününe kadar geldik. Güzel bir kampanya geçirdik. İzmir’in girmediğimiz sokağı kalmadı.

Hemşehrilerimize İzmir sevdamızı anlattık. Şimdi de seçim günündeyiz. Nezakette yürüyen tüm aday ve partilere teşekkür ediyorum.

Seçimin bu ana kadar çok güzel geçtiği haberlerini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra da huzurlu bir seçim geçmesini arzuluyoruz.

"Huzurumuz, muhabbetimiz her şeyden daha önemli"

Huzurumuz bizim muhabbetimiz her şeyden daha önemli. Bu anlamda hassasiyet çağrısında bulunuyoruz.

Çıkacak olan sonuçla kimse kaybetmeyecek herkes kazanacak. Yarışa giren herkese başarılar diliyorum.

Bu akşam 4,5 milyon İzmirlinin kazandığı bir sonuç olur diyorum.