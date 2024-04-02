AK Partili seçmenden yerel seçim değerlendirmesi 31 Mart gecesi alınan genel seçim sonuçlarını değerlendiren bir AK Parti seçmeninin özeleştiri yaptığı görüntüler gündem olurken, "Biz vatandaşın içine inemedik. Vatandaşa eğilemedik" sözleri dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye 10 ayda 2 seçim maratonu geride bıraktı.

31 Mart seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti, tarihinde ilk kez ikinci parti olarak sandıktan çıkarken bu durum, seçmenin gündeminde.

Seçim gecesi AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için toplanan kalabalıktan bir seçmenin yaptığı seçim değerlendirmesi ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasına eş değer bir çabanın teşkilatlarda sergilenmediğini belirten AK Parti seçmeni, şu ifadeleri kullandı:

"Reis'in yaptıklarına karşı teşkilat arkasında durmadı"

"Bizim için kötü bir sonuç oldu. AK Parti'ye gönül vermiş biri olarak, teşkilatların acizliğinden mağduruz. Kimse çalışmadı. Reis'in yaptıklarına karşı teşkilat arkasında durmadı.

"Biz şaşaaya alıştık, lükse alıştık..."

İl başkanı, ilçe başkanından milletvekillerine kadar herkese sesleniyorum. Biz şaşaaya alıştık, lükse alıştık... Biz şu anda halka tepeden bakıyoruz. Vatandaşın içinde değiliz. Türkiye bu hale geldi. Biz Reis için şu anda buradayız.

"Ölene kadar Reis'in arkasındayız"

Reis'e destek vermek için buradayız. Sonuna kadar, ölene kadar Reis'in arkasındayız. İnsanlara tepeden bakanlar kendi içimizdekiler. Biz vatandaşın içine inemedik. Vatandaşa eğilemedik. Sorunla muhatap olamadığımız için biz şu anda bu haldeyiz. "