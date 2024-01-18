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AK Parti'nin büyükşehir ve il adayları belli oldu! İşte yerel seçimlerde değişikliğe gidilen iller...

AK Parti'nin büyükşehir ve il adayları belli oldu! İşte yerel seçimlerde değişikliğe gidilen iller... AK Parti'de deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere 10 şehirde mevcut belediye başkanları yerine yeni isimler aday gösterildi.