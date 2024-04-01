AK Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı iller: Zirve Rize'nin Yerel seçimin resmi olmayan verilerine göre AK Parti yüzde 50 bandını 3 ilde aştı. Rize yüzde 54,70 oy oranı ile en yüksek oy aldığı il oldu.

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Türkiye, yerel yöneticilerini seçti.

Seçmen YSK'nın resmi sonuçlarını beklerken açılan yüzde 99,9 sandıktan çıkan veriler, yeni yöneticileri ilan etti.

AK Parti'nin en yüksek oy aldığı 5 il

Bu kapsamda AK Parti, Türkiye genelinde Rize, Trabzon, Erzurum, Konya ve Malatya olmak üzere 5 ilde en yüksek oy oranlarına ulaştı.

Rize zirvede yüzde 54,70

Bu verilere göre AK Parti, en yüksek oy oranına ise yüzde 54,70 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de ulaştı.

3 il %50 bandını aştı

Rize'yi takip eden Trabzon yüzde 51,49, Erzurum ise yüzde 50,39 ile yüzde 50 bandını aşan diğer iki il oldu.

Yüzde 50 bandı altında kalsa da yüzde 49,43 ile Konya, 48,99 ile ise Malatya AK Parti'nin en yüksek oy aldığı 5 il içerisine girdi.