Ali Babacan'dan yerel seçim değerlendirmesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime ilk kez kendi başlarına girdiklerine dikkat çektiği değerlendirmesinde, büyüyerek iktidara yürüyeceklerini söyledi.

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Resmi olmayan yerel seçim sonuçları kamuoyunun gündeminde.

Parti liderleri de tek tek seçim değerlendirmesinde bulunuyor.

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan da ilk değerlendirmesini yaptı.

Babacan, açıklamasında DEVA Partisi'nin ilk kez kendi başına seçime girdiğine dikkat çekerken iktidar vurgusu yaptı.

"İktidara yürüyeceğiz"

Babacan, şöyle konuştu:

İlk seçmenlerimizden aldığımız destekle, bir kar topu gibi büyüyeceğiz, günden güne güçleneceğiz.



Bir sonraki seçimlerde daha da geniş kitlelere, teşkilatlarımızla, üyelerimizle, seçmenlerimizle hep beraber iktidara yürüyeceğiz.

Yerel seçimlerde DEVA'nın sandık notu: Yüzde 0,33

Babacan'ın partisi, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde CHP listelerinden girdiği sandık yarışında 15 vekille Meclis'e girmişti.

DEVA, seçimden sonra Millet İttifakı'nın dağılmasıyla yerel seçimlere kendi başlarına girme kararı aldı.

Babacan'ın partisi, milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde Türkiye genelinde 140 bin 644 oy alabildi.

Bu oran yüzdeye vurulduğunda ortaya yüzde 0,33'lük bir oran çıktı.