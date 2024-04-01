Antalya'da gece nüfusu 10 bine çıkan mahallenin muhtarı 43 oyla kazandı Tarih ve turizm merkezi Kaleiçi’nde akşam ve gece saatlerinde nüfusu 10 bine çıkan 96 nüfuslu bir mahalle, 83 seçmeniyle seçime gitti.

İHA

Yerel seçimler kapsamında Antalya'da ilginç bir yarış vardı.

Turizmin ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi’nde, yaz aylarında akşam ve gece nüfusu 10 bine çıkan 96 nüfuslu Tuzcular Mahallesi, 83 seçmenle 31 Mart Yerel Seçimleri'ne girdi.

83 seçmen ay kullandı

Mahallede, siyasi partilerin yarışının yanı sıra en çok çekişme muhtarlık seçiminde yaşandı.

Tuzcular Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtarla birlikte toplam 3 adayın girdiği yarışta, 83 seçmenden 71’i oy kullandı.

43 oyla seçildi

Mevcut Muhtar Uğur Çetin oyların 43’ünü alarak tekrar muhtar seçilirken, diğer adaylardan Sami Doğan 16 oy, Hasan Kocabay ise 7 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci dönemde de tekrar muhtar olan Uğur Çetin, son derece demokratik bir ortamda gerçekleşen seçim yarışında kendisini tekrar muhtarlığa seçen mahalle sakinlerine teşekkür ettiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)