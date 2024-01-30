Başak Demirtaş, DEM Parti'ye İBB adaylığı için başvuru yaptı Kısa süre önce İstanbul için aday olabileceğini duyuran Başak Demirtaş'ın, partiye resmi başvuruda bulunduğu açıklandı.

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Yerel seçim öncesi İstanbul'da ittifak arayışlarında CHP'nin görüştüğü DEM Parti'de yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'da aday olabileceğini duyurmuştu.

Başak Demirtaş adaylık başvurusunu yaptı

DEM Parti ile ittifak arayışındaki CHP'de, özellikle de 'İstanbul ittifakı' söylemleri ile DEM Parti oylarına göz kırpan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'da büyük moral bozukluğuna neden olan bu çıkıştan sonra resmi adım da geldi.

Demirtaş, DEM Parti'ye resmi başvurusunu yaptı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, konuya ilişkin açıklamayı yapan isim oldu. Saki, başvuru iddialarını doğruladı.

"İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz"

Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul adaylığı için, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz. Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Başak Hanım'ın başvurması sevindirici"

Demirtaş'ın adaylık açıklamasından sonra DEM Parti'den konu hakkında ilk değerlendirmeyi yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise şu ifadeleri kullanmıştı: