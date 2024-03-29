Bayrampaşa'da BBP adayı AK Parti lehine adaylıktan çekildi İstanbul'da Büyük Birlik Partisi'nin Bayrampaşa adayı Murat Mert, seçimde AK Parti lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, kendi seçmenlerini de AK Parti'ye destek olmaya çağırdı.

ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart öncesi, kritik illerden İstanbul'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Murat Mert, adaylıktan çekildiğini açıklayarak AK Parti adayına destek istedi.

Murat Mert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortağıyız"

Büyük Birlik Partisi, 15 TEMMUZ 2016 tarihinde sokakta Aziz Türk Milletinin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortağıdır. Kurucu Liderimiz Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Türk siyasi tarihinin elleri kire bulaşmamış ilk siyasi şehididir. Bizler de Şehit Liderimizin İlay-i kelimettulah için nizamı alem davasının davacılarıyız.



Bir konuşmasında şehit liderimiz, "Seçim demokratik hakkımız olarak düşünülsün. Herkes sandıkta ne yaparsa yapsın, insanlar birbirini kırmasın. Seçimler kavga aracı olmasın sel gider kumu kalır bu seçimde gidecek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacaksınız." sözleri ile yakın siyasi tarihimize imzasını atmıştır.

"Adaylığımı geri çekiyorum"

Bizler Büyük Birlik Partisi'nin davasının davacıları, teşkilat mensupları, Alperenleri olarak Şehit Liderimizden ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’den gördüğümüz milliyetçi, maneviyatçı, demokrat siyaset anlayışı ile görev yapmaktayız.



Bayrampaşa ilçesinde aday olduğumuz süre içerisinde yaptığımız saha çalışmalarında gördüğümüz bazı kirli ilişkiler, kent uzlaşısı adı altında CHP ve DEM partilerinin milli olmayan şer ittifakının; Bayrampaşamıza, Ülkemize, Devletin varlığı ve bağımsızlığına, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğine zarar getireceğini gördüğümüz için; hiç bir maddi beklenti içinde olmadan, herhangi bir pazarlığın tarafı olmaksızın, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı davranmamak adına Ak Parti adayını desteklemek üzere, Genel Merkezimizin, İl Başkanlığımızın ve İlçe Başkanlığımızın bilgisi dahilinde adaylığımı geri çekiyorum



Büyük Birlik Partisi sevdalılarını, yukarıda belirttiğim geçerli nedenlerden dolayı AK Parti adayına oy kullanmaya davet ediyorum.

"Müslümanların iktidar olmasını engellediniz dedirtmeyeceğim"