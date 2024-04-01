Bolu ve Afyonkarahisar'da sert söylemler seçimi CHP'ye kazandırdı Seçim çalışmaları sürecinde başarılı olması durumunda DEM Partililere belediye kapılarını kapatacağını söyleyen CHP'li Burcu Köksal ve mültecilere karşı tavrıyla dikkat çeken Tanju Özcan seçimi kazandı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimi geride kalırken heyecan dolu bir kampanya süreci de tarihe geçti.

Özellikle muhalefet tarafında pazarlıklar, adaylık ve parti için hesaplar sık sık gündem oldu.

Seçimlerin olmazsa olmazı vaatler birbiriyle yarışırken en dikkat çekici vaatler, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal ve Bolu adayı Tanju Özcan'dan geldi.

"DEM'lileri belediyeye sokmayacağım"

Hatta Burcu Köksal'ın, seçimi kazanması durumunda belediye kapılarını DEM Partililer hariç tüm partilere sonuna kadar açacağını vadetmesi, iş birliği yapan DEM ve CHP arasında krize neden oldu.

"Mültecilere abonelik vermeyeceğiz"

Bir dikkat çekici çıkış ise Bolu adayı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, hedefine mültecileri alırken "Bolu'da mülteci istemiyoruz. Mültecilere ev vermeyeceğiz, su aboneliği vermeyeceğiz." vaatleriyle dikkat çekti.

Özcan'ın bu vaatleri de kamuoyunda tepki çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre ise tüm tepki ve kavgalara rağmen iki aday da sandıktan birinci çıkarak belediye başkanı seçildi.