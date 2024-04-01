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Yerel Seçim



Bolu'da 73 oy farkla yendiği yeğeni, sonuçlara itiraz edecek

Bolu'da 73 oy farkla yendiği yeğeni, sonuçlara itiraz edecek Gerede ilçesinde yeğenine karşı 73 oy fazla alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar resmi olmayan sonuçlara göre kazanırken, BBP adayı Akif Allar ise amcasının seçim zaferine itiraz edecek.