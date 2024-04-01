Bolu'da 73 oy farkla yendiği yeğeni, sonuçlara itiraz edecek

İHA
Bolu'nun Gerede ilçesinde, ilçe tarihinin en çekişmeli yerel seçimi yaşandı.
Gerede'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, yeğeni olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Akif Allar’dan 73 oy fazla aldı.
Yeğeni sonuçlara itiraz edecek
İlçede resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Allar 4 bin 526 oy ile seçilirken, Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak ikinci oldu.
Akif Allar'ın, sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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