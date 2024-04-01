Bolu'da CHP'li Tanju Özcan yeniden kazandı CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimlerden yeniden sandıktan birinci çıkarken, 4 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi ise CHP kazandı.

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DHA

Bolu'da 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Tanju Özcan, ikinci kez Bolu Belediye Başkanı seçildi.

Özcan'ın zaferini kutlamak için binlerce kişi, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'ndeki Bolu Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

Havai fişekler eşliğinde binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla ellerinde Özcan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı.

"Cumhurbaşkanı Tanju Özcan" sloganları

Belediye binasının balkonundan eşi Meral Özcan ile birlikte kalabalığa karanfil atan Başkan Özcan, destekçilere teşekkürlerini iletti.

Özcan, kalabalığa hitaben, "Cumhurbaşkanı Tanju Özcan" sloganlarına karşılık olarak, "Nasipse, o da bir gün olacak. Cesaretim var, arkamda sizin gibi güçlü bir destek var. Bolu'dan neden bir cumhurbaşkanı çıkmasın ki?" şeklinde konuştu.

"Artık il genel meclisinde daha güçlüyüz"

Özcan,

Arkamda çok daha büyük bir belediye meclisi var. 24 arkadaşım ile birlikte Bolu Belediyesini yöneteceğiz. Artık il genel meclisinde daha güçlüyüz. Hep birlikte Bolu’yu yeni bir noktaya getirmeye çalışacağız. Bugün Türkiye’de enteresan şeyler oldu. Emekli dedi ki artık bizim paramızı sığınmacılara peşkeş çekme. Artık yeter. İnşallah o mesajı almışlardır

diye konuştu.

Vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy yaparak Başkan Özcan’ın başkan seçilmesinin coşkusunu yaşadı.

4 ilçede AK Parti, 4 ilçede CHP kazandı

İlçelerde ise Dörtdivan’da AK Partili Hamza Efe, Gerede’de AK Partili Mustafa Allar, Göynük’te CHP’li Ali Oral, Kıbrıscık’ta CHP'li Emin Tekemen, Mengen’de AK Partili Vural Turan, Mudurnu’da CHP’li Doğan Onurlu, Seben’de CHP’li Uygar Oturakdaş ve Yeniçağa’da AK Partili Recayi Çağlar seçimi kazandı.

Tanju Özcan kimdir

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukat olarak çalıştı. Bolu Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu. Özcan, 22 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili seçildi. 24'üncü dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu. 24'üncü dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25'inci dönemde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu Milletvekili seçildi.

Tanju Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Bolu İli Belediye Başkan adayı seçildi. Başkan Özcan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde ikinci kez belediye başkanı seçildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)