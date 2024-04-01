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Buğra Kavuncu'nun sandığından kendisine 3 oy çıktı

Buğra Kavuncu'nun sandığından kendisine 3 oy çıktı İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'nun, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı sandıktan kendisine yalnızca 3 oy çıktı.