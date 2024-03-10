CHP lideri Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde büyük boşluklar dikkat çekti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak mitinginde hüsran yaşadı. Mitinge katılımın beklenenin çok altında olduğu görüldü.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere 3 haftadan kısa bir süre kaldı.

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

İl il gezerek adaylarını tanıtan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Zonguldak oldu.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen halk buluşmasına katılan Özel, görmek istemeyeceği bir manzarayla karşılaştı.

Büyük boşluklar dikkat çekti

Mitinge katılımın beklenenin çok altında olduğu görüldü.

Alanda çoğunlukta CHP teşkilatından partililer ile korumalar vardı.

Özel'in kısa bir konuşma yapmasının ardından miting sona erdi.

Programda ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti meclis üyesi Nazan Güneysu, Zonguldak Belediyesi başkan adayı Tahsin Erdem de yer aldı.