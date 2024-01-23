CHP'nin 'odun koysak seçilir' anlayışıyla yönettiği belediyeler CHP'nin uzun yıllardır 'seçmen nasıl olsa oy verecek' anlayışı ile aday çıkarttığı ve elinde tuttuğu belediyeler için bu yerel seçim öncesinde de rant kavgası başladı. CHP'deki kavga nedeniyle aday açıklama süreci de uzadı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçim gündemi ilk sırada.

Halk, 31 Mart'ta gelecek sandıktan önce tüm adayların açıklanmasını bekliyor.

Türkiye genelinde il, ilçe ve büyükşehirlerde adayların büyük bölümü belli olurken CHP'de bu süreç ilerlemiyor.

Bunun nedeni ise iç çekişme...

Parti içinde adamcılık kavgası

Parti içinde, özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kanat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çevresi arasında, kıyasıya bir mücadele var.

Mücadelenin nedeni ise 'altın belediyeler' olarak tanımlanan CHP'nin kaleleri...

Bu 3 grup da bu belediyelerin kendilerine yakın olan isimlerde kalması için büyük çaba harcıyor.

Uzun yıllardır CHP tarafından yönetilen bu belediyeler, hizmet bakımından ikinci plana atılırken CHP'li siyasetçilerin ve bürokratların rant alanı olarak görülüyor.

Garanti kazanılmış görüldüğü için paylaşılamıyor

CHP'nin 'garanti' gördüğü, 'odun koysak seçilir' anlayışı ile baktığı bu belediyeler, parti içinde bu nedenle paylaşılamıyor.

Parti içindeki farklı gruplar, bu 'seçimden önce kazanılan' belediyelere sahip olmak için her seçim öncesi kavgaya tutuşuyor.

Kimi zaman bu kavgalar parti içinde dargınlıklara neden oluyor. Bu rant kavgası, kimi zaman ise genel seçimlere bile etki ediyor.

İşte CHP'nin garanti görüp, milletin huzuruna çıkmadan önce paylaşmak için kavgaya tutuştuğu o belediyeler ve son yerel seçimde CHP'nin oy oranları:

CHP'nin paylaşamadığı belediyeler

İstanbul ilçeleri

Kadıköy: yüzde 65,99

Şişli: yüzde 48,49

Bakırköy. yüzde 56,86

Sarıyer: yüzde 55,97

Beşiktaş: yüzde 73,06

Ataşehir: yüzde 51,39



Ankara / Çankaya: yüzde 73,48

İzmir Büyükşehir Belediyesi: yüzde 58,10