CHP standını ziyaret eden YRP İstanbul adayını CHP'liler cesaretlendirdi Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ü kendi stantlarında gören CHP'liler, Altınöz'den AK Parti'ye karşı duruşunu bozmamasını istedi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da yerel seçim heyecanı sürüyor.

Adaylar sahada kampanya yürütüyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul adayı Mehmet Altınöz, programı sırasında bir CHP standını ziyaret etti.

Ziyarette kameralara ilginç anlar yansırken CHP'lilerin güler yüzle karşıladığı Altınöz'e, bir teşekkür edilmediği kaldı.

Partililerin, AK Parti'nin adaylarını bölecek isim gözüyle baktığı Altınöz'den beklentileri de vardı.

"Lütfen duruşunuzu bozmayın"

CHP görevlileri, YRP adayından AK Parti'ye karşı durmaktan vazgeçmemesini istedi.

Partililer şöyle konuştu:

Sizden bir ricam var. Lütfen duruşunuzu bozmayın. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Saygı duyuyoruz.



Allah yolunuzu açık etsin ama lütfen dik durun. Kazanamasanız da Erbakan'ın çizgisine yakınlaşmaya başladınız. Erbakan'ın çizgisinden dışarı çıkmayın rahmetlinin.

"85 milyon kazanacak"

Hasan Basri Akdemir'in kaydettiği görüntülerde, Altınöz'ün ise tebessümle dinlediği, CHP'lilere birlik beraberlik mesajı verdiği görüldü.

YRP İstanbul adayı, "İnşallah 85 milyon kazanacak. Bu seçimlerde birlik beraberlik olacak. Hep beraber kazanacağız." dedi.