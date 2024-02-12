CHP'de yerel seçim öncesi çekişmeli süreç: Son adaylar belirleniyor

Genel seçimlerdeki hezimeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'i genel başkanlığa seçerek unutturmak isteyen CHP'de değişim rüzgarları daha da sancılı bir hal aldı.
İktidar ve diğer partiler adaylarını çoktan belirlerken, CHP'de aday belirleme süreci yer yer itirazlara ve gerilimlere neden oluyor.
İstanbul'da 11 ilçenin daha adayları belirlenecek
CHP'nin kalesi olarak görülen Ankara’nın Çankaya ilçesi, İstanbul’un kalan ilçeleri ve bazı büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu yerlerde adaylar belirlenecek.
Şu ana kadar İstanbul’un 39 ilçesinden 28’i için belediye başkan adayları belirlendi. Bugün MYK toplantısında ismi belirlenen adaylar, PM toplantısında oylanacak. Oylamanın ardından kamuoyuna açıklanacak.
Yeniden adaylığı nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da bugün netleşecek.
Kulislerdeki aday isimleri
Pazarlıkların kıran kırana geçtiği PM'de isimler de gelmeye başladı.
Partiye yakın gazetecilerin içeriden aldığı kulis bilgilerine göre adayların isimleri şöyle:
İstanbul'da açıklanması beklenen 11 aday
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Sarıyer: Oktay Aksu
Beykoz: Alaattin Köseler
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Avcılar'da mevcut başkan Turan Hançeri'nin yerine Utku Caner Çaykara
Kağıthane: Tonguç Çoban
Zeytinburnu'nda Banu Gazi Tütüncü isimleri öne çıkıyor.
Esenyurt adayı ise henüz netleşmedi.
Çankay'da Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner aday
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in adaylığı öne çıkıyor.
Malatya belediye başkanlığı için ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ismi geçiyor.
Diğer iller ve ilçeler
Adıyaman: Abdurrahman Tutdere
Ordu: Zekai Sana
Kars: Dündar Gültekin
Nilüfer: Şadi Özdemir
Mudanya: Deniz Dalgıç
Bandırma: Dursun Mirza
Aday tanıtım toplantısı, Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.
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