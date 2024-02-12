CHP'de yerel seçim öncesi çekişmeli süreç: Son adaylar belirleniyor 31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi, aday belirleme gündemiyle son kez toplandı. Seçmen kendi tercihlerine saygı gösterilmesini beklerken, parti yönetimi çıkar hesaplarıyla adayları netleştirmenin derdinde..

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Genel seçimlerdeki hezimeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'i genel başkanlığa seçerek unutturmak isteyen CHP'de değişim rüzgarları daha da sancılı bir hal aldı.

İktidar ve diğer partiler adaylarını çoktan belirlerken, CHP'de aday belirleme süreci yer yer itirazlara ve gerilimlere neden oluyor.

İstanbul'da 11 ilçenin daha adayları belirlenecek

CHP'nin kalesi olarak görülen Ankara’nın Çankaya ilçesi, İstanbul’un kalan ilçeleri ve bazı büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu yerlerde adaylar belirlenecek.



Şu ana kadar İstanbul’un 39 ilçesinden 28’i için belediye başkan adayları belirlendi. Bugün MYK toplantısında ismi belirlenen adaylar, PM toplantısında oylanacak. Oylamanın ardından kamuoyuna açıklanacak.

Yeniden adaylığı nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın durumu da bugün netleşecek.

Kulislerdeki aday isimleri

Pazarlıkların kıran kırana geçtiği PM'de isimler de gelmeye başladı.

Partiye yakın gazetecilerin içeriden aldığı kulis bilgilerine göre adayların isimleri şöyle:



İstanbul'da açıklanması beklenen 11 aday

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Sarıyer: Oktay Aksu

Beykoz: Alaattin Köseler

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Avcılar'da mevcut başkan Turan Hançeri'nin yerine Utku Caner Çaykara

Kağıthane: Tonguç Çoban

Zeytinburnu'nda Banu Gazi Tütüncü isimleri öne çıkıyor.

Esenyurt adayı ise henüz netleşmedi.

Çankay'da Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner aday

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in adaylığı öne çıkıyor.



Malatya belediye başkanlığı için ise Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ismi geçiyor.

Diğer iller ve ilçeler

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Ordu: Zekai Sana

Kars: Dündar Gültekin

Nilüfer: Şadi Özdemir

Mudanya: Deniz Dalgıç

Bandırma: Dursun Mirza

Aday tanıtım toplantısı, Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.