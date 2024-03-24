CHP'li başkan adayının dağıttığı imsakiye hatalı çıktı

ensonhaber.com
Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a bir hafta kaldı.
Kısmen seçim yasaklarının başladığı süreçte adaylar, kurallar dahilinde propagandalarını ve projelerini seçmenlere iletmeyi sürdürüyor.
Ramazan ayında girilen seçim sürecinde adaylar da bu manevi atmosfere uygun hediyeleri seçmenlerle buluşturmayı hedefliyor.
Ne var ki bazı adayların dağıttığı seçim hediyelerinde olmadık gariplikler, çelişkiler ya da yanlışlar yer alıyor.
CHP'li adayın dağıttığı imsakiyeyi yanlış bastılar
Bunlardan biri de CHP'nin CHP Bingöl Belediye Başkan adayı Yücel Dara Gökel'e ait.
Gökel'in dağıttığı imsakiyede akşam namazı vakti kaydırıldı.
Ayrıca güneşin doğduğu vaktin yerine ise imsakiyelerde bulunmayan "sabah" ifadesi yazıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış