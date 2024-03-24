CHP'li başkan adayının dağıttığı imsakiye hatalı çıktı CHP'nin Bingöl Belediye Başkan adayının dağıttığı imsakiyede kritik bir hata yapıldı. Akşam namazının vakti belirtilmezken, güneşin doğduğu saat de "sabah" olarak belirtildi.

ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a bir hafta kaldı.

Kısmen seçim yasaklarının başladığı süreçte adaylar, kurallar dahilinde propagandalarını ve projelerini seçmenlere iletmeyi sürdürüyor.

Ramazan ayında girilen seçim sürecinde adaylar da bu manevi atmosfere uygun hediyeleri seçmenlerle buluşturmayı hedefliyor.



Ne var ki bazı adayların dağıttığı seçim hediyelerinde olmadık gariplikler, çelişkiler ya da yanlışlar yer alıyor.

CHP'li adayın dağıttığı imsakiyeyi yanlış bastılar

Bunlardan biri de CHP'nin CHP Bingöl Belediye Başkan adayı Yücel Dara Gökel'e ait.



Gökel'in dağıttığı imsakiyede akşam namazı vakti kaydırıldı.

Ayrıca güneşin doğduğu vaktin yerine ise imsakiyelerde bulunmayan "sabah" ifadesi yazıldı.

