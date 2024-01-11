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Türkiye'nin yerli be milli otomobili Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasıda üretim devam ediyor.

Fabrika hemen her gün banttan çıkardığı yerli otomobilleri trafikte daha görünür hale getiriyor.

Bursa'nın bu en önemli yatırımlarından biri olan fabrika, tv100 yayınında Kübra Par'ın konuğu olan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e soruldu.

"Togg fabrikası Gemlik'te olmamalıydı"

Bozbey, Togg'un doğru bir yatırım olduğunu fakat fabrikanın Bursa'da yapılmaması gerektiğini söyledi.

"Sorunları arttırmaya başlarsınız"

Yatırımların şehirlere kendileri ile birlikte belli başlı sorunlar getirdiğini söyleyen Bozbey şöyle konuştu:

Togg fabrikasının planlarını da biliyorum, yerini de ama içini gezmedim. Çünkü bizi almıyorlar bir sıfatımız yok o anlamda Gemlik'te olduğunu biliyorum. Togg Türkiye açısından doğru bir yatırım olabilir ama ancak yeri konusunda hala soru işaretlerim var. Neden bunu söylüyorum...



Bütün yatırımları bir kente yüklerseniz, o kentte sorunları arttırmaya başlarsınız. Evet balki başka bir yerde olmalıydı. Kentlerde oluşan atıkların Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini hepimiz gördük. şimdi biz burda nüfusu gelen yatırımlarla artırmaya devam edersek Marmara Denizi'ni öldürmüş oluruz.