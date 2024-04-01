CHP'nin TBMM'de sandalye sayısı eksildi: 4 vekil belediye başkanı oldu Afyonkarahisar, Kırıkkale, Adıyaman ve Kastamonu milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin TBMM'de vekil sayısı 125'e düştü.

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Türkiye 10 ay arayla 2. seçim sınavını verdi...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 81 ilde belediye başkanlığını kazanan adaylar belli oldu.

Gece geç saatlere kadar süren sayım sonuçları, TBMM'deki dağılımı da etkiledi.

Belediye başkanı seçilen CHP'li vekiller

Bu kapsamda CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı vekil seçildikleri illerde belediye başkanı oldu.

CHP TBMM'de 4 sandalye eksildi

Böylece CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 4 eksildi.

AK Parti, DEM Parti, İyi Parti, DEVA ve TİP'ten aday gösterilen milletvekilleri ise sandıktan çıkamadı.

Bu verilere göre TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 265

CHP: 125

DEM Parti: 62

MHP: 49

İyi Parti: 38

Saadet: 20

DEVA: 15

Bağımsız: 6

HÜDA-PAR: 4

Yeniden Refah: 4

DP: 3

TKP:3

