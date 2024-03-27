Cumhur İttifakı Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun, projelerini anlattı Sarıyer'in en büyük sorunlarının imar, mülkiyet, ulaşım, altyapı olduğunu belirten Cumhur İttifakı Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun, 1 Nisan'dan itibaren bu sorunları nasıl çözeceklerinin ipuçlarını verdi.

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ensonhaber.com

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Yerel seçim yaklaşırken İstanbul ilçelerinde yarış heyecanı var.

Yarışın en genç adaylarından biri olan Cumhur İttifakı Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun, bu süreçte Ensonhaber YouTube kanalına konuk oldu.

Sarıyer'de doğup büyüdüğünü, Sarıyer'i 15 yıldır İBB Meclisi'nde temsil ettiğini belirten Coşkun, Sarıyer'in sorunlarını ve yeni dönem için çözümlerini anlattı.

"Sokaklar bizi tanıyor biz sokakları tanıyoruz"

Seçime günler kala sokağın nabzını değerlendiren Coşkun, "Sokaklar çok güzel. Biz Sarıyerliyiz. Sarıyerli olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Sokaklar bizi tanıyor biz sokakları tanıyoruz. Sarıyer sokaklarında huzurla dolaşıyoruz. Biz zaten yola çıkarken 'Hep beraber Sarıyer' sloganıyla çıktık. Ve mutluyuz. Sarıyer'de doğdum büyüdüm ve 15 yıldır da Sarıyer ve İBB meclis üyeliği yapıyorum. Sarıyer'i biliyoruz, Sarıyer çocuğuyuz." dedi.

"Sarıyer 1 Nisan'a çok farklı bir şekilde uyanacak"

Yeni dönemde Sarıyer'de ne değişeceği sorulan Coşkun, 1 Nisan hayalini şöyle dile getirdi:

Sarıyer 1 Nisan'a çok farklı bir şekilde uyanacak. Şu anda birçok hizmetten mahrum. Biz bunları; gençlik projelerimiz olsun, çocuklar için projelerimiz olsun, kadınlarımız için olsun, dezavantajlı gruplar, güngörmüşlerimiz için olsun, Sarıyer'de hayata geçirebileceğimiz birçok projenin heyecanını yaşıyoruz şu an.

"Sarıyer'de kentsel dönüşümden önce bir mülkiyet sorunu var"

Sarıyer adayı Coşkun'a, deprem gerçeğinin en ciddi sorun kabul edildiği İstanbul'da, Sarıyer özelide bu tehlikeye karşı kentsel dönüşümün ne durumda olduğu da soruldu.

Coşkun, soruyu şu ifadelerle cevapladı:

Sarıyer'de kentsel dönüşümden önce bir mülkiyet sorunu var. Mülkiyet problemini çözmeden kentsel dönüşüm sorununu çözmeye biz de vatandaşlarımız da çok sıcak bakmıyoruz.



Biz geçtiğimiz 19 Şubat'ta Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde, Büyükşehir parseli üzerinde oturan vatandaşlarımızın tapularını almaları için, bu da Sarıyer'in yüzde 65'ini kapsıyor, vatandaşımızın tapu sorununu hallettik.



Vatandaşlarımız başvurup tapularını alabilir. Akabinde tabii ki bir kentsel dönüşüm süreci yaşayacağız. Bizim kırmızı çizgimiz bu, Sarıyerli Sarıyer'de yaşayacak.

Sarıyer'in en büyük sorunları

Coşkun, Sarıyer'in çözülmeyi bekleyen en önemli sorunlarını sıralarken, "İmar, mülkiyet, ulaşım, altyapı en büyük sorunlar.

Biz İBB Meclisi'nde mülkiyet sorununu çözerken aynı zamanda imarda Sarıyer'in bölge planlarını da geçirdik.

Bu da vatandaşlarımıza daha rahat bir dönüşüm yapmasını sağlıyor. Biz gelmeden Sarıyer odaklı çalışmaya başladık. Önümüzdeki 5 yılda da bunu hayata geçirmek için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.