Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Büyük Ankara Mitingi'ne 200 bin kişi katıldı Başkentte coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi'ne 200 bin kişinin katıldığını söyledi.

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ensonhaber.com

Seçim çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

31 Mart'a bir hafta kala AK Parti Ankara'ya çıkartma yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı Büyük Ankara Mitingi düzenlendi.

Büyük Ankara Mitingi'de coşkulu kalabalık

Coşkulu kalabalığın karşıladığı Cumhurbaşkanı, alandaki katılım sayısını da duyurdu.

Erdoğan, 200 bin kişinin alanı doldurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, cumhuriyetin başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel.

Mitinge 200 bin kişi katıldı

Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin maşallah. Demek ki, 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?

Öncelikle Ankara'ya ve Ankaralı'lara 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum.

Milletvekilliğinde yüzde 47, cumhurbaşkanlığında yüzde 49'luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını başkentin burcuna bir kez daha diktiniz."