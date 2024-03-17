Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşıyan figüranlar İsim vermeden Yeniden Refah Partisi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir program ortaya koymadan siyasette AK Parti üzerinden yer etmeye çalışan bu partinin daha önce AK Parti'den koparak 6'lı masaya gidenler gibi hüsrana uğrayacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor...

Erdoğan bu kapsamda Konya'da tarihi bir kalabalığa seslendi.

Coşku içinde geçen mitingde hakla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi.

Özellikle Yeniden Refah Partisi'ni isim vermeden eleştiren Erdoğan, bu partinin de sonunun 6'lı masaya katılan ve sonunda hüsrana uğrayan AK Parti'den kopan siyasilerle aynı olacağını söyledi.

"CHP-DEM ittifakına su taşıyan figüranlar"

Erdoğan şöyle konuştu:

CHP ile DEM’in kurduğu sinsi plana, Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye kaybettirmek için başka partiler de var.

Bu figüranların tek görevi, CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır.

CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye çalıştı.

Şimdi aynı anlayışın farklı bir sürümüyle karşı karşıyayız.

"Hiçbir program ortaya koymadan siyasette tırnak tutturmanın peşindeler"

Aynı yöntemi partimizden ayrılan birileri de denemişti. Hatırlıyorsunuz..

Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak hiçbir program ortaya koymadan hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturmanın peşindeler.

"Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Meclis'e bile giremediler"

Daha önce partimizden ayrılan birileri de denemişti. Partimizden ayrılıp 6'lı masaya ne oldular misafir oldular. Şimdi ne oldular parlamentoda bile yerleri yok hepsinin sonu hüsran oldu.

Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Meclis'e bile giremediler. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak. Çünkü aynı yoldan gidiyorlar.

"AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile..."

Bizim Cumhur İttifakı haricinde siyaset üretilmesine projeye ortak olunmasına seçimlerde destek istenmesine itirazımız yok. Demokrasinin hakkaniyetin gereği budur. Sadece memleketin hayrına hiçbir proje üretemeyenlerin durumuna gönlümüz razı gelmiyor.

Hiçbir hüner göstermeden AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Eskiler 'selden gelen suya gider' derlerdi.

Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip gitmektir."