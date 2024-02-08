Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ülkesinin felaketinden medet umanlar var Adıyaman’ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Deprem bölgesinde ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önemli ayrıntılar şöyle:

Hak sahiplerine en kısa sürede konutları temsil edeceğiz

Sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Sincik'te şehit verdiğimiz 85 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. Hak sahiplerine en kısa sürede konutları temsil edeceğiz.



Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz. Adıyamanımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Buraya vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızdadır. Yüzde 95'lik oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. 2015 yılında da sizlere teşekkür için gelmiştik.

Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bizleri ayakta tutuyor

Bugün de önce Adıyaman'da deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimine katıldık. İlçe adaylarımızın tanıtımı için teşkilatımızla buluştuk. Kahta ilçemize gittik ve şimdi sizlerle beraberiz. Burada dolu dolu gün geçirdik. Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'Acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Şehrimizin önüne daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz.



Dünyada böyle bir depremi yaşayıp da bu kadar kısa sürede toparlanabilecek pek az ülke vardır. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bizleri ayakta tutuyor. İşte bugün burada Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum.

Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenler..

Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına hakaret edecek kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri Allah'a havale ediyoruz. Kimin ne dediğine değil, Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz.

Evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz

Tarih boyunca nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları ebedi vatanımız olarak tescilledik. Nesiller boyu bu toprakların ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Mesele şu parti bu parti meselesi değil. Mesele, inancıyla, hayalleriyle birlikte topyekün başlattığımızı başarıyı tamamlama meselesidir. Yaşadığınız büyük deprem felaketi sebebiyle bir kez daha sizlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kayıplarımızı rahmetle yaad ediyorum.

Bakan burada, Sincik-Malatya kara yoluen kısa sürede yapılacak