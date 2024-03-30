Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum ile İstanbul programı: Son dua Ayasofya'da!

Yerel seçim için sandıklar kuruldu, seçmen oy kullanma saatini bekliyor.
Bu kapsamda çalışmaların son günü İstanbul'da hareketlilik var.
Son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sultanbeyli ve Sancaktepe'de İstanbullulara seslendi.
Son gün mitingleri Arnavutköy ve Güngören'de
Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı var.
Cumhurbaşkanı, Murat Kurum ile birlikte 14,.00'te Arnavutköy'de 16.30'da ise Güngören'de İstanbullularla buluşacak.
Ayasofya'da iftar programına katılacak
Mitinglerde halka hitap edecek Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla birlikte ise iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada orucunu açarak İstanbullularla bir araya gelecek.
Ayasofya'da son dua
Erdoğan, iftardan sonra camideki teravih namazına da katılacak.
Cemaatle birlikte namazını kılacak Erdoğan, seçim öncesinde son duasını da burada yapmış olacak.
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