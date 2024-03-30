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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum ile İstanbul programı: Son dua Ayasofya'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum ile İstanbul programı: Son dua Ayasofya'da! Seçim çalışmalarının son 2 gününü İstanbul'a ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün boyunca Murat Kurum ile ilçelerdeki mitinglere katılacak. Erdoğan, yasakların başlamasıyla birlikte ise Ayasofya'da orucunu açarak teravih namazıyla son duasını yapacak.