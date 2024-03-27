DEM Parti'de çatlak: CHP'ye destek isteyip kendi adaylarını unuttular DEM'in İstanbul adayları Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları ve partisi SYKP'nin amaçlarının AK Parti'ye İstanbul'da kaybettirmek olduğunu belirtirken kendi adaylarına destek istemedikleri açıklamalarına tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşırken tüm muhalefet partilerinde kriz patlak verdi.

Bu kapsamda son dönemde ise CHP'nin ortağı, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'de destek krizi büyüyor.

Partinin kimi önemli isimleri AK Parti'ye kaybettirmek için CHP'ye destek isterken kimi DEM'liler kendi adayları için sahaya çıkıp CHP'yi eleştiriyor.

Bu süreçte en dikkat çeken açıklama ise DEM'in paydaşlarından biri olan SYKP'den geldi.

DEM'de muhalefete destek çatlağı

SYKP milletvekili ve aynı zamanda DEM Eş Genel Başkanı olan Tülay Hatimoğulları ile partisi ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

İki açıklamada da paralellik dikkat çekerken, "İktidar bloğunu ve ana muhalefeti eşitleyemeyiz. Bizim tutumumuz MHP-AK Parti bloğuna kaybettirmektir." ifadeleri kullanıldı.

CHP'ye destek isteyip kendi adaylarını unuttular

İktidarı hedef alıp muhalefete destek çıkan bu açıklamaların yanında ise DEM'in İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye herhangi bir destek ibaresi yer almadı.

Bu durum, Karar TV'de Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın konuğu olan Beştaş'a soruldu.

"Üzülmekten ziyade olumsuz değerlendiriyorum"

Bu açıklamaların kendisini üzüp üzmediği sorulan Beştaş şöyle konuştu: