Ekrem İmamoğlu'ndan 'sanattan anlıyorum' paylaşımı Ulaşımdan, kentsel dönüşüme, sosyal projelerden çevre sorunlarına çok sayıda problemi olan İstanbul'un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tablo izlediği anları paylaşması tepki çekti.

ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşırken, her zaman olduğu gibi görevdeki başkanların 5 yıllık karneleri tartışmaya açıldı.

Bu 5 yıllık süreçte harcamaları ve hizmet eksiklikleriyle gündeme İstanbul damga vurdu.

Ülkenin dünyaya açılan markası, medeniyetlerin başkenti İstanbul'un bu 5 yıllık mahrumiyetinin sorumlusu olarak ise CHP'li İBB yönetimi ve Başkan Ekrem İmamoğlu gösteriliyor.

5 yıl boyunca bol bol 'heykel hizmeti' yapan İmamoğlu ve yönetimi, halkın vergileriyle de birçok heykel ve tablo satın aldı.

Sorunlar dağ gibi beklerken tablo izledi

Seçime sayılı günler kala İBB Başkanı İmamoğlu, o tablolardan birinin karşısına geçerek poz verdi.

Instagram hesabından adeta 'sanattan anlayan başkan' pozunu paylaşan İmamoğlu, paylaşımına da "İstanbul’a kazandırdığımız güzel mekanlardan birindeyiz. Sarıyer’deki Cendere Sanat Müzesi çok özel bir mekan, bugün program arasında tekrar uğrama şansım oldu, Ağaçlar Konuşunca sergisini mutlaka gezin." notunu ekledi.

Ulaşımdan, kentsel dönüşüme, sosyal projelerden çevre sorunlarına onlarca problemi olan İstanbul'a çare olmak varken tablo seyreden İmamoğlu'nun paylaşımı tepki çekerken, İBB'nin tablo masrafları akıllara geldi.

İBB'nin 5 yıllık tablo ve heykel masrafı

İBB'nin sadece 2022'de 4 milyon 265 bin lira heykel ve tablo masrafı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yayınlanan resmi belgeye göre, alınan tablo/heykel hizmetlerine verilen ücret listesi şu şekilde:

- 20 adet deniz anası ve cam yaprak heykeli - 285 bin TL + KDV

- Kütüphaneler için 14 adet heykel - 254 bin 500 TL + KDV

- Heykeltıraş özel tasarım heykeli - 300 bin TL + KDV

- 10 adet kağıt heykel- 18 bin TL + KDV

- Yerebatan Sarnıcı için 2 heykel, 3 yağlıboya tablo - 718 bin 400 TL +KDV

- Kütüphaneler için 11 adet heykel ve tablo - 237 bin 500 TL + KDV

- Özel tasarım heykel - 79 bin 250 TL + KDV

- Özel tasarım 2 heykel - 48 bin TL + KDV

- Kütüphane için 3 heykel, 4 tablo - 400 bin TL + KDV

- Özel tasarı sanat eseri - 200 bin TL + KDV

- Balkan Şehirleri Dayanışma Anıtı - 1 milyon 35 bin TL + KDV

- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş heykelleri - 1 milyon 408 bin TL + KDV