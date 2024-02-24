Ekrem İmamoğlu'nun TV kanallarına verdiği 175 milyon liralık reklamın ayrıntıları İBB bütçesini propaganda için harcayan Ekrem İmamoğlu'nun 'israfı bitirdik' yalanını yaymak için TV kanallarına verdiği reklam sayıları ve sürelerinin ayrıntılı listesi dolaşıma girdi.

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Yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

İstanbul'da heyecan büyük.

Bu kapsamda vaatler kadar mevcut CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları da konuşuluyor.

30 günde 175 milyonluk harcama

5 yıllık dönemi boyunca, kendi dönemi öncesinde başlatılan projeleri sahiplenen ve hizmet yerine algı için çabalayan İmamoğlu'nun son reklam skandalı gündem oldu.

Bu kapsamda seçim sürecinin başlamasıyla televizyonlarda dönmeye başlayan İmamoğlu'nun reklamlarına ilişkin skandalın ayrıntıları ortaya çıktı.

Kendinden önceki dönemi israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı.

İmamoğlu, bu algısı için toplamda 30 günde 175 milyon TL harcadı.

Reklamların ayrıntılı listesi

TV kanallarına bu konudaki reklamları için İBB bütçesini adeta bağlayan İmamoğlu'nun bu skandalına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

İBB tarafından hangi kanala kaç dakika, kaç adet reklam verildiğine ilişkin 100 milyon TL'lik harcamanın ayrıntılı listesi dolaşıma girdi.