Fatma Şahin'den gençlere çağrı: Can oğlum, can kızım sizi sandığa gitmeye davet ediyorum Fatma Şahin, yarın yapılacak yerel seçim öncesinde gençlere duygu yüklü bir video hazırladı. Şahin gençlere, "Şehrinizi, ilçenizi, mahallenizi yönetecek kişileri seçmek için sandığa gidin lütfen." diye seslendi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim için sayılı saatler kaldı.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de gençlerin katılımı önemli.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Bakanı Fatma Şahin, gençlere hitaben duygu dolu bir video hazırladı.

Şehri nasıl gençleri düşünerek yönettiklerinden bahseden Şahin, sandık çağrısını da unutmadı.

Gençleri; şehirlerini, ilçelerini, mahallelerini yönetecek kişileri seçmek için sandığa çağıran şahin şöyle konuştu:

"Can oğlum, can kızım"

"Sevgili genç kardeşim. Can oğlum, can kızım. Seni tanıyorum. Biz seninle sen henüz dünyaya gözlerini açmadan tanıştık. Bu kent için çalışmaya başladığımda sen belki çocuktun, belki bebektin, belki de doğmamıştır.

Biz bu yolu beraber yürüdük. Sen büyüdün. Artık bizi daha iyi anlıyorsun. Biz de seni anlamaya çalışıyoruz. Kimi zaman annenin, kimi zaman babanın kardeşinin ya da bir akrabanın hayatında bir mutluluğa, güzelliğe vesile olmaya çalıştık.

Her bir dokunuşumuzda aslında sen de vardın. Yapılanlar nihayetinde senin geleceğini güzelleştirmek içindi. Annenin karnındayken sütünü hazır ettik. Hastanede ilk ihtiyacını temin ettik.

"Kentine prestij katacak ayrıntıları düşündük"

Spor tesisimizi, eğitim merkezimizi, meslek ve beceri kurslarımızı, sanat atölyemizi hep senin geleceğini hayal ederek kurduk. Seni yıllar sonra Gaziantep'i gururla anlatabilmen için, yürüyeceğin yolları tesisleri imkanları, kentine prestij katacak ayrıntıları düşündük.

Hala eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. Onların da farkındayız. Sizinle irtibatımızı sıkı tutuyoruz ki onlar da gözümüzden kaçmasın. Zaman içinde eksiklerimizi giderebilelim.

"Artık seninle ekip erkadaşıyız"

Şimdi önümüzde 5 yıl daha var. Bu senin için yapabileceklerimizin daha fazlası için büyük bir şans. Artık seninle ekip erkadaşıyız. Bizim meclisimizde senin de sesin var. Bizim hayal gücümüzsün, kader ortağımızsın. En çok senin fikrine, zihnine, iradene ihtiyacımız var.

"Bu şehri Gaziantep modeliyle yönetiyoruz"

Biliyorsunuz biz bu şehri Gaziantep modeliyle yönetiyoruz. Bu modelin başrolünde sen varsın. Gençlerimiz var, çocuklarımız var. Her buluşmamızda bana ilham kaynağı oluyorsun.

Neşenden enerjinden etkilenmemek mümkün değil. Yepyeni bir başlangıçlara, fikirlere, projelere, belki de farkında olmadan vesile oluyorsun. İçinden geçenleri hissetmeye, sesini duymaya çaba harcıyorum ben.

Aramızda, nasıl diyor siz gençler; “Yemin edebilirim ama ispatlayamam" dediğiniz çok güçlü bir bağ var.

"5 yıl daha destek istiyorum ki yeni çalışmalara imza atalım"

Sizlerden 5 yıl daha destek istiyorum ki projelerimiz, çalışmalarımız yarım kalmasın, yeni çalışmalara imza atalım.

Bugüne kadar yoluma ışık tuttuğun, yanımda gücünü hissettiğim, ışıl ışıl bakışınla içimi ısıttığın, bana güç kuvvet olduğun, dualarıma vesile olduğun ve daha nicesi için çok teşekkür ediyorum.

"Oy hakkınızı kullanmaya davet ediyorum"

31 Mart Pazar (yarın) seçimlerinde sizlerin tercihi çok önemli olacak. Bu nedenle parti ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın; vatandaşlık görevini yapmaya, şehrinizi, ilçenizi, mahallenizi yönetecek kişileri seçmek için sandığa gitmeye davet ediyorum.

"Aman bir ben gitmesem ne olur ki" diyenlere de "sen gitmezsen o sandığa Türkiye'ye karşı duyguların yansımayacak." diyorum. Pazar günü Gaziantep'te oy kullanacak sizleri saat 07.00 ve 16.00 arasındaki oy hakkınızı kullanmaya davet ediyorum.