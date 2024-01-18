Gaziantep'te Fatma Şahin, ustalık dönemi için aday Mühendislikten Aile Bakanlığı'na, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan OECD Şampiyon Başkanlığı'na uzanan kariyerinde Fatma Şahin, ustalık dönemi için yeniden Gazianteplilerin karşısına çıkıyor.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir adayları belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na AK Parti adaylarını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, tekrar aday gösterildi.

Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu 2001’de siyasete atılmış bir kimya mühendisi.

İTÜ’den mezun olduktan sonra döndüğü Gaziantep’te hemen İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvuruyor ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Sanko fabrikasında çalışmaya başlıyor.

15 yıl süresince Sanko Tekstil’de boya atölye şefi de dâhil olmak üzere değişik konumlarda çalışıyor. Hayatının gidişatı 2001’de kurulan AK Parti üyeliğiyle değişiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın bakanı

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi olarak başladığı siyasi hayatına 2002’de Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili seçilerek devam ediyor. Parlamentoda 22. 23. ve 24’üncü dönem Gaziantep milletvekili olarak görev yaparken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinde iyice tanınmaya başlıyor. 2011’de kurulan 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendiriliyor. Bu göreve atanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ilk kadın bakan da görevine başlamış oluyor.

Şahin, bugün Türkiye’nin sosyal hayatı için çok önemli kurumlardan biri olan bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki görevi boyunca örnek çalışmalara imza atarak sağlam temeller oluşturdu.

Bakanlık deneyimi Fatma Şahin’i yüzde 54,6 oy oranıyla, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ülkenin en büyük ihracat hacmine sahip illerinden; tarımı, turizm, gastronomisi ve tarihi ile göz dolduran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşıdı.

Fatma Şahin ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etti

Fatma Şahin Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak belediyecilikte hayata geçirdiği projeler ve çalışmalarla da gündemden düşmedi. 2014 seçimlerinden sonra 2019’da da yüzde 54 oy oranıyla belediye başkanlığına taşıdı.

Fatma Şahin 10 yıllık Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ulusal alanda olduğu gibi uluslararası arenada da birçok başarı ve unvanı elde etti. 2018’den 2023’e kadar Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yaptı.

İlklerin Başkanı “şampiyon başkan” oldu

Gaziantepliler tarafından “Bakan Başkanım” olarak hitap edilen Şahin döneminde yapılan çevreci dönüşüm ve yatırımlarla Gaziantep Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) “Yeşil Şehir”lerinden biri ilan edildi.

Başkan Şahin ayrıca bir İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na seçildi.

Türkiye’nin ilk OECD “Şampiyon Başkanı” Fatma Şahin ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atandı.

Başkan Fatma Şahin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nda (UCLG) Türkiye’yi temsil ederken; 2016–2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, UCLG Başkan Yardımcısı ve UCLG MEWA Başkanı görevlerini de yürüttü.

Gaziantep uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı

Ekonomisi, turizmi, tarihi ve gastronomisiyle dikkat çeken Gaziantep, Fatma Şahin döneminde uluslararası birçok toplantı ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde aralarında uluslararası yatırımcı ve CEO’ların da bulunduğu 140’ı üst düzey olmak üzere 300 katılımcı yer aldığı, sürdürülebilir yükselen piyasaların yenilenmesini ve gelişimini amaçlayan HORASIS Global Toplantısı’nı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından ilk defa İstanbul dışında Gaziantep’te gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i, GastroANTEP Kültür Yolu Festivallerini, tarım sektörü içerisinde yer alan 60’dan fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, e-ticaret şirketleri, şefler ve Gazi şehirde bulunan tarım paydaşlarının katıldığı Farm Network’u başarıyla düzenledi.

Fatma Şahin ve Gaziantep modeli

Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir’i yönetirken Gaziantep’te, Türkiye’ye de örnek olacak yepyeni bir yönetim modeli oluşturdu. “Gaziantep Modeli” kentin tüm dinamiklerini bir araya getiren, şeffaf, katılımcı, kapsayıcı bir model olarak, kent genelinde hızla benimsenerek, kabul gördü.

Şahin oluşturduğu yönetim modelinde bizzat döneminde görevde bulunan bakanlar Mehmet Şimşek, Abdülhamit Gül ve görev süresindeki dört vali Erdal Ata, Ali Yerlikaya, Davut Gül ve Kemal Çeber ile de uyumlu ve verimli çalışarak birlik ve beraberliğe çağrı yapan bir yönetim metodunu benimsedi.

Başkanlık başarısının ardındaki sır olarak görünen bu yönetim anlayışı Şahin’i başarıya taşırken, kentin de gelişimini çarpan değerlerle hızlandırdı. Ortak akılla hareket edilen Gaziantep Model’inde belediye, valilik ve bağlı kurumları ile sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve işin kapsamındaki tüm kurum, kuruluş, aile ve kişilerle bir araya gelerek beraber hareket ediyor ve ortak kararla hızlıca iş birliği içinde sonuca varıyor.

Bu model Gaziantep’in hızlı gelişiminin kaynağı olarak çokça haberlere konu oldu, çevre iller ve birçok belediye yönetimine de model olarak hızla yayıldı.

Gaziantep mutfağı ve tarihi eserleri uluslararası kuruluşlarca tescil edildi

Gaziantep mutfağı 2015’te Fatma Şahin’in girişimleriyle UNESCO Gastronomi Şehri seçildi. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ayrıca şehrin değerleri olan Zeugma Antik Kenti, Yesemek ve Antep İşi UNESCO’nun kalıcı listelerinde yer alması için girişimler başlatıldı.

Başkan Fatma Şahin yurtdışında elde edilen başarıları ve Japonya ile yürüttüğü iş birliği için Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü’ne layık görüldü. Gaziantep mutfağı ve kültürüne has 103 ürün Başkan Şahin döneminde, Gazi şehirdeki STK’larla yürütülen işbirliği içinde coğrafi işaret aldı.