Gaziantep'te YRP sayesinde CHP 3 ilçeyi kazandı Yerel seçimlerin yapıldığı Gaziantep'te, Yeniden Refah Partisi'nin oylarını artırması CHP'ye yaradı.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından el değiştiren il ve ilçelerle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Gaziantep'te belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazanırken, ilçelerde durum AK Parti aleyhine döndü.

YRP oylarının artması, 3 ilçede CHP'ye kazandırdı

Yeniden Refah Partisi'nin oylarını artırarak 2 ilçede kazanması, diğer ilçelere de yansıdı.

Daha önce tek ilçede önde olan CHP, YRP'nin oylarını artırmasıyla 2 ilçede daha seçimi önde bitirdi.

