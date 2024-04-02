Güç Birliği Partisi, Türkiye genelinde sadece 3 oy aldı Yerel seçimlerin ardından ülke genelinde sandıkların tamamı sayılırken Güç Birliği Partisi, Türkiye genelinde aldığı 3 oyla cumhuriyet tarihine geçti.

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Türkiye seçimini yaptı.

Vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçim sonuçları heyecanla beklendi.

Oyların sayılmasıyla birlikte ilginç bazı sonuçlar da ortaya çıktı.

Tarihe tersten geçen oy sayısı

Sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti rekorunun yeni sahibi oldu.

Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı seçimlerde sadece 3 oy aldı.

Sandık sonucuyla birlikte Güç Birliği Partisi, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamladı.