Gültekin Uysal, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi aday belirleme süreci sona eriyor.

Millet İttifakı'nın mayıs seçimlerinden sonra dağılmasıyla İstanbul'da hemen hemen muhalif tüm partiler aday çıkarttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çabalarına rağmen; İyi Parti, DEM Parti ve Saadet Grubu adaylarını açıkladı...

Bu süreçte kararını açıklamayan Demokrat Parti'den de duyuru geldi.

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını söyledi.

"İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleme kararı aldık"

Uysal, şöyle konuştu:

"Önemli açıklama yapmak için bir fırsat oldu. İstanbul ve Ankara, kademe kademe Türkiye'de muhalefetin bir demokratik muhalefet yapma zeminini inşa ettiği direnç noktaları.

O açıdan Demokrat Parti olarak İstanbul ve Ankara'da biz aday çıkartmamak İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nu Ankara'da Sayın Yavaş'ı destekleme kararı aldık. Siyaseti sorumluluk duygusu içerisinde yapıyoruz. Bugünden ibaret değil."

Son seçimde 300 bin oy bile alamadılar

Demokrat Parti (DP), oy oranları bakımından Türkiye'nin en küçük partilerinden biri.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren partinin güncel oy oranı bilinmese de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DP, Türkiye genelinde yüzde 0,69 oy aldı.

Yine ülke genelinde partiye, aday çıkarttığı belediyelerde toplam sadece 275 bin 109 kişi oy verdi.